البيت الأبيض حاول ضرب الديمقراطيين بالمهاجرين

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

ضغط البيت الأبيض على سلطات الهجرة لتقوم بإطلاق المهاجرين غير الشرعيين في شوارع مدن يديرها ديمقراطيون وتستقبل مهاجرين عادة، في محاولة لاستهداف الخصوم السياسيين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب ما أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

وترفض السلطات المحلية في هذه المدن التشدد في تسليم المهاجرين غير الشرعيين إلى السلطات الفدرالية لترحيلهم، كما تقلص تعاونها مع الموظفين الفدراليين العاملين في هذا المجال، كما هو الحال في سان فرانسيسكو ولوس أنجليس على سبيل المثال. ونقلاً عن مسؤولين في الأمن الداخلي ورسائل اطلعت الصحيفة عليها، قالت واشنطن بوست، إن البيت الأبيض نظر في تطبيق تلك الإجراءات مرتين على الأقل.