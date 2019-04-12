زلزال قوي يضرب إندونيسيا وتحذير من تسونامي

المصدر: وكالات

أصدرت السلطات في إندونيسيا اليوم الجمعة تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" في أعقاب زلزال بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر ضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية.

ووقع الزلزال الساعة 6:40 مساء بتوقيت إندونيسيا (1140 بتوقيت جرينتش) وتم تحديد مركزه على بعد 85 كيلو مترا جنوب غرب "جزر بانجاي"، وعلى عمق 10 كيلومترات، وفقا هيئة الارصاد الجوية والجيوفزياء الإندونيسية.

ولم ترد تقارير حتى الآن بحدوث أضرار.

وشعر سكان مدينة "بالو" في سولاويسي بالزلزال بقوة.

وكانت المدينة شهدت دمارا واسعا في أعقاب زلزال تلته أمواج تسونامي في 28 سبتمبر، مما أسفر عن وفاة حوالي ألفي شخص، بحسب ما ذكره سوتوبو نوجروهو، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.

وأضاف المتحدث: "أصيب السكان بالرعب وهرعوا إلى الشوارع".