الانتخابات الهندية تشهد إقبالاً كثيفاً

المصدر: نيودلهي ـ د.ب.أ

شهدت المرحلة الأولى من الانتخابات العامة في الهند إقبالا كبيراً أمس، والتي ينظر لها على أنها استفتاء على رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزبه الحزب القومي «بهاراتيا جاناتا».

وتجرى الانتخابات في 91 دائرة انتخابية في 18 ولاية ومنطقتين تحت سيطرة السلطات الاتحادية.

وأفادت لجنة الانتخابات بنسبة إقبال مرتفعة للناخبين فاقت 70 % في بعض الولايات. ويحق لنحو 142 مليون ناخب، وهذا العدد أقل بقليل من تعداد سكان روسيا، التصويت في المرحلة الأولى، بحسب لجنة الانتخابات.

وتجرى الانتخابات العامة بالهند في سبعة أيام تصويت على مدار ستة أسابيع لاختيار 543 مقعداً في المجلس الأدنى بالبرلمان المعروف محلياً باسم «لوك سابها». ومن المتوقع صدور النتائج في 23 مايو المقبل.

وحض مودي الناخبين على الإقبال بكثافة على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وقال عبر تويتر: «أحض جميع من تصوت دوائرهم الانتخابية في المرحلة الأولى على النزول بأعداد قياسية وممارسة حقهم».

وبشكل عام، يحق لنحو 900 مليون ناخب، يمثلون أكثر من 10% من سكان العالم، الإدلاء بأصواتهم، في أكبر ممارسة ديمقراطية بالعالم.

وجرى التصويت أمس في دوائر ولاية أوتار براديش، الأكثر كثافة سكانية والأكثر أهمية من الناحية السياسية، والتي يمثلها 80 نائباً في البرلمان.