اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلق عملها في أفغانستان

المصدر: كابول ـ أ.ف.ب

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس، أنها علقت عملها في أفغانستان بعد أن أعلنت طالبان «حظراً» ضدها وضد منظمة الصحة العالمية.

وقال الناطق باسم الصليب الأحمر روبن واودو إن المنظمة علقت نشاطاتها في أفغانستان المضطربة، حيث تفتقر العديد من المناطق الريفية إلى الرعاية الصحية وترتفع فيها معدلات الإصابة بشلل الأطفال. وأضاف واودو «علقنا نشاطاتنا في ذلك البلد بسبب سحب الضمانات الأمنية».

وأضاف «بالتالي نحن الآن نقوم بعملية الاتصال بطالبان لإطلاق حوار ثنائي وسري يتعلق بالبيان».

وأكدت الناطقة باسم منظمة الصحة العالمية في أفغانستان جين ني أن المسؤولين أكدوا التقارير ويعملون على فهم الوضع بشكل أفضل.

وألغت حركة طالبان في أغسطس الماضي اتفاقاً أمنياً مع الصليب الأحمر مما دفعه إلى تعليق جميع نشاطاته.

وانخفضت حالات الإصابة بشلل الأطفال في العالم بأكثر من 99% منذ 1988، ولكن منظمة الصحة العالمية لا تزال تعتبر أفغانستان ونيجيريا وباكستان دولاً ينتشر فيها شلل الأطفال.