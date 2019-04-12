إعادة انتخاب كيم جونغ-أون رئيساً لمجلس شؤون الدولة في كوريا الشمالية

المصدر: يونهاب

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة بأن زعيم بلادها كيم جونغ-أون انتخب مجدداً رئيساً لمجلس شؤون الدولة في الجلسة الأولى للدورة الـ 14 لمجلس الشعب الأعلى المنعقدة يوم أمس الخميس التي لفتت انتباها شديدا لأنها ستحدد التركيبة الجديدة لقيادة البلاد.

وصرحت الإذاعة في نشرتها اليوم: "تم انتخاب القائد الأعلى المحترم كيم جونغ-أون رئيساً لمجلس شؤون الدولة في الجلسة الأولى للدورة الـ 14 لمجلس الشعب الأعلى".

كما تم استبدال رئيس الوزراء الحالي بارك بونغ-جو، بـ كيم جيه-ريونغ ، كبير أعضاء حزب العمال الحاكم، الذي أصبح عضوا لدائرة الشؤون السياسية للحزب في اجتماع أعضاء اللجنة المركزية للحزب المنعقد يوم 10 من الشهر.

وأفادت الإذاعة بأنه تم انتخاب كيم جيه-ريونغ رئيساً جديداً للوزراء بالإجماع.

وتم استبدال رئيس الدولة الاسمي كيم يونغ-نام، بـ تشوي ريونغ-هيه نائب رئيس اللجنة المركزية للحزب الحاكم. كما انتخب تشوي في منصب النائب الأول لمجلس شؤون الدولة، والذي تم تشكيله حديثا، ليرسخ مكانته كرجل ثان في كوريا الشمالية في الامر الواقع.

وتم تعيين المسؤولين عن المفاوضات مع الولايات المتحدة لأعضاء المجلس الجديد، منهم كيم يونغ-تشول، نائب اللجنة المركزية للحزب ووزير الخارجية لي يونغ-هو ونائبته تشوي سون-هوي.

بالنسبة لـ "تشوي" يعتبر ذلك أول انضمام لها لعضوية مجلس شؤون الدولة.