بدء أكبر انتخابات في العالم بمشاركة 900 مليون شخص

المصدر: البيان الالكتروني

بدأت الانتخابات العامة في الهند أمس الخميس، حيث سيقرر الناخبون من الذي سيقود البلاد التي يبلغ تعداد سكانها 1.3 مليار نسمة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وهذه المرحلة الأولى من الانتخابات العامة، التي ستقام في سبع مراحل، ويشارك فيها حوالي 900 مليون شخص مؤهل للتصويت، وفق قناة (CGTN).

وقد تم نقل بعض صناديق الاقتراع عبر الغابات والتضاريس الجبلية الوعرة لضمان مشاركة الذين في المناطق النائية.

ويسعى رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي لولاية ثانية على حساب منافسه الرئيسي، رئيس المؤتمر الوطني الهندي راهول غاندي.