(فيديو) موقف محرج.. هل تأخرت ميركل أم ماي جاءت مبكراً؟

المصدر: البيان الالكتروني

تعرضت تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، لموقف محرج لدى وصولها برلين للقاء المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، حيث وصلت إلى مقر اللقاء فى ألمانيا، من دون أن يكون أحد فى استقبالها.

وأمام الكاميرات، التى تتابع لحظة وصولها، بحسب فيديو بثته "Ruptly"، سرعان ما خرجت الاثنتان من هذا الموقف الحرج، حيث دخلت ماي إلى مقر اللقاء وعادت إلى الخارج بصحبة المستشارة الألمانية، حيث تصافحتا أمام الكاميرات نفسها.

وقالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التقت بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، حيث كانت تستعد لطلب تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.