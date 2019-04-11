معبر حدودي جديد بين الصين وكوريا الشمالية

المصدر: بكين - أ.ف.ب

فتحت مدينة صينية معبراً حدودياً جديداً مع كوريا الشمالية، وضعت فيه أجهزة للكشف عن الإشعاع، في وقت تعطلت المحادثات بين واشنطن وبيونغيانغ، بسبب خلاف على تخفيف العقوبات النووية. وافتتح المعبر الحدودي على الطريق السريع في مدينة جيآن (شمال شرق) الاثنين، كمكمّل لثلاثة معابر أخرى مع كوريا الشمالية، بحسب ما أفاد بيان نُشر على الموقع الرسمي للمدينة.

وأفاد البيان: «بعد ثلاث سنوات من الجهود الحثيثة، تم رسمياً فتح معبر جيآن-مانبو بين الصين وكوريا الشمالية».

وبلغت كلفة المشروع 280 مليون ين (42 مليون دولار) بينما تقدّر سلطات المدينة الصينية أن 500 ألف طن من البضائع و200 ألف شخص سيمرّون عبر المعبر الجديد كل عام. وتعدّ الصين أكبر شريك تجاري لكوريا الشمالية. وبينما لا تنشر بيونغيانغ أي إحصائيات اقتصادية خاصة بها، فإن الأرقام الصادرة عن الجمارك الصينية تُظهر أن الصادرات إلى الصين انخفضت بأكثر من 90 في المئة منذ عام 2016، فبلغت 213 مليون دولار العام الماضي، على الرغم من أن بعض المراقبين يشككون في مدى مصداقيتها.

وبعد حفل الافتتاح، عبر أول 120 سائحاً الحدود. وازدادت حركة السياح الصينيين إلى كوريا الشمالية مع تحسن العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.