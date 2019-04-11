أردوغان يطالب بإعادة الانتخابات في إسطنبول

المصدر: إسطنبول ـ وكالات

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه يتعين على السلطات الانتخابية إلغاء الانتخابات البلدية التي فازت بها المعارضة في إسطنبول، بذريعة وجود مخالفات تجعل الاقتراع مخالفاً للقانون، وفق تصريحات نقلتها عنه الصحف أمس.

ونقلت صحيفتا «صباح» و«حرييت» المقربتان من الحكومة عن أردوغان قوله «أثبت زملاؤنا كل هذه (المخالفات المزعومة). بالطبع، هذا يثير الشكوك. إذا أردنا اتباع نهج صادق، فيجب أن يؤدي إلى إلغاء الاقتراع».

ومن شأن هذه التصريحات زيادة الضغوط على اللجنة العليا للانتخابات، بينما أعلن حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان أنه سيدعو إلى إجراء انتخابات جديدة في إسطنبول. ورفض أردوغان الاعتراف بالهزيمة في إسطنبول وندد «بمخالفات» كبيرة قال إنها مورست بطريقة «منظمة».

في سياق آخر، قال أردوغان، أمس، إن هناك 30 ألف شخص يقبعون في السجن بسبب ما يتردد عن صلاتهم بمن يشتبه بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب.