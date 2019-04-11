«ويكيليكس»: أسانج تعرض لتجسس بسفارة الإكوادور

المصدر: لندن - د.ب.أ

تعرض مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج «لعملية تجسس واسعة النطاق» في سفارة الإكوادور في لندن، حسبما ذكر مؤيدون لأسانج. وقال كريستين هرافنسون، رئيس تحرير موقع «ويكيليكس» المعني بتسريب المعلومات، في مؤتمر صحفي في لندن، إن أسانج تعرض لتسجيلات مصورة على مدار السنوات الماضية، وهو ما يعد «انتهاكاً كاملاً» لخصوصيته.

وأضاف أنه تم استخدام «كاميرات الأمن لمراقبة كل خطواته واجتماعاته» بما في ذلك مع محامين وطبيب وملاحظات المحامي. وقال هرافنسون إنه سافر مؤخراً إلى إسبانيا للقاء مصدر كان يريد ثلاثة ملايين يورو (4. 3 ملايين دولار) نظير هذه المواد. وأضاف أن قاضياً في إسبانيا يحقق في المسألة.

وتابع هرافنسون أنه من المحتمل أنه تم اطلاع السلطات الأمريكية على هذه المواد.