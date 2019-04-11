تحطم طائرة «إف 35» يابانية في المحيط الهادي

المصدر: طوكيو ـ رويترز

أعلنت السلطات اليابانية، أمس، أن فرق البحث والإنقاذ عثرت على حطام مقاتلة يابانية من طراز «إف 35» تحطمت في المحيط الهادي بالقرب من شمال البلاد، مضيفة أن الجهود مستمرة للعثور على الطيار المفقود. وقال مسؤول دفاعي إن الطائرة، التي يقل عمرها عن عام، كانت أول طائرة من طراز «إف 35» يتم تجميعها في اليابان وحلقت لمدة 28 دقيقة فقط يوم الثلاثاء، قبل أن يُفقد الاتصال بها. وأضاف أن الطائرة سجلت ما مجموعه 280 ساعة في الهواء منذ أول رحلة لها.

وهذه هي الطائرة الثانية فقط من طراز «إف 35» التي تتحطم خلال العقدين الماضيين، وهو ما قد يثير قلقاً من امتلاكها لمحرك واحد فقط.

وقالت القوات الجوية اليابانية إن الطائرة المتطورة ذات المقعد الواحد كانت تحلق في طقس جيد على بعد حوالي 135 كيلومتراً شرقي قاعدة ميساوا الجوية في مقاطعة أوموري في حوالي الساعة 7.27 مساء بالتوقيت المحلي الثلاثاء عندما اختفت من على شاشة الرادار.