تلاسن خلال جلسة الكونغرس الأمريكي

المصدر: واشنطن- وكالات

فقد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين صبره أمس خلال جلسة استماع مطولة في الكونغرس طالبه خلالها النواب الديموقراطيون بتقديم الإقرارات الضريبية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبعد 3 ساعات من الجلسة، تلاسن منوتشين، بشكل مفاجئ مع الديموقراطية ماكسين ووترز، الرئيسة الجديدة للجنة الشؤون المالية النافذة في مجلس النواب. وأبدى منوتشين احتجاجاً، بعدما قال إنه يريد المغادرة لأن لديه موعداً من أجل «لقاء ثنائي» مع مسؤول من البحرين.

وأكد منوتشين، بعدما قرأ ورقة سلّمت إليه، أنه لم يسبق أن شهد أي وزير خزانة أكثر من «ثلاث ساعات و15 دقيقة» أمام المجلس. وقال «اقترحت أن أعود» في مايو، «لا أصدق أنني في صدد التفاوض معكم!»، متوجهاً بالحديث إلى ماكسين ووترز البالغة من العمر 80 عاماً وأول امرأة، وردّت ووترز مباشرة، قائلةً «أقدّر تذكيرك لي كم من الوقت جلس وزراء الخزانة الآخرون هنا»، وأجابها منوتشين فيما بدا عليه الغضب «إن كانت هذه هي الطريقة التي ستتعاملين معي بها، فسأعيد النظر في العودة إلى الشهادة مجدداً». وردّت ووترز «لا تقل لي كيف أدير هذه اللجنة».