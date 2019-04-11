تأهّب أمني في الهند استعداداً للانتخابات البرلمانية

المصدر: نيودلهي - وكالات

ذكر مسؤولون أمس أن عشرات الآلاف من قوات الشرطة والقوات شبه العسكرية انتشرت عبر 18 من 29 ولاية في الهند ومنطقتين تخضعان لإدارة الحكومة الفيدرالية، قبيل المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

وسيتم إجراء الانتخابات في 91 دائرة انتخابية اليوم الخميس، وهي الجولة الافتتاحية للماراثون، انتخابات على سبع مراحل تنتهي في 19 مايو المقبل.

وذكر مسؤولو اللجنة الانتخابية أن المناطق الحساسة في ولاية «جامو وكشمير» بالإضافة إلى مناطق متضررة بسبب التمرد الماوي اليساري، أصبحت تحت غطاء أمني مكثف.

وقال أحد مسؤولي لجنة الانتخابات «تنتشر قوات الشرطة المسلحة المركزية، المؤلفة من سبع قوى أمنية هندية بأعداد كبيرة».

وأضاف «تُطبق إجراءات خاصة في الدوائر الانتخابية الحساسة، وسط دعوات للمتشددين بمقاطعة الانتخابات وتنفيذ هجمات لعرقلة الانتخابات».