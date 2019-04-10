دراسة: تردي الوضع الأمني في المكسيك تسبب بخسائر 237 مليار يورو

أظهرت دراسة أن تردي الوضع الأمني في المكسيك تسبب خلال ٢٠١٨ بخسائر 237 مليار يورو، تعادل 24% من إجمالي الناتج القومي للمكسيك، وفقاً لمعهد أبحاث الاقتصاد والسلام. تتضمن هذه الخسائر أضراراً مباشرة وأخرى غير مباشرة نتجت جراء العنف والجريمة، وهي عبارة عن استثمارات ضائعة وتكاليف أمنية.

وجاء في الدراسة أن تكاليف العنف بلغت عشرة أمثال النفقات العامة على الصحة، وثمانية أمثال الاستثمارات في مجال التعليم. تعاني المكسيك من معدلات مرتفعة للجرائم الخطيرة، حيث تتبادل عصابات المخدرات وغيرها من المجموعات التي تتبنى العنف معارك دموية على مناطق النفوذ وطرق التهريب وأسواق تصريف المخدرات. مكسيكو سيتي ـ د.ب.أ