نيويورك تعلن «الطوارئ» بسبب تفشي الحصبة

المصدر: ■ نيويورك - د.ب.أ

أعلنت مدينة نيويورك حالة طوارئ صحية عامة، وأصدرت أمراً بالتطعيم الإجباري أمس بسبب «ارتفاع كبير» في حالات الإصابة بالحصبة.

وقال عمدة المدينة بيل دي بلاسيو في مؤتمر صحفي إن الأمر الصادر بشأن الصحة العامة ينص على جعل التطعيم إجبارياً للأشخاص الذين يعيشون في المناطق المتأثرة في بروكلين، مؤكداً أنه سيتم فرض غرامات على الذين لن يحصلوا على التطعيم.

وتضم منطقة وليامزبيرج المتضررة في بروكلين طائفة يهودية محافظة. وقال مكتب عمدة نيويورك إنهم تواصلوا مع أعضاء هذه الطائفة باللغتين الإنجليزية واليديشية. وذكر دي بلاسيو أنه كان هناك 300 حالة إصابة مسجلة بالحصبة منذ أكتوبر 2018. وفي عام 2017 تم تسجيل حالتي إصابة فقط بالحصبة.