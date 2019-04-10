رئيس كازاخستان يدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة في 9 يونيو

المصدر: Ⅶ نور سلطان - وكالات

دعا الرئيس الكازاخستاني الانتقالي قاسم جومارت توكاييف أمس إلى انتخابات رئاسية مبكرة في 9 يونيو في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى إثر الاستقالة المفاجئة لسلفه نور سلطان نزارباييف في نهاية مارس.

وقال توكاييف في خطاب إلى الأمة بثه التلفزيون الرسمي «أعزائي المواطنون، قررت تنظيم انتخابات مبكرة في 9 يونيو المقبل، علما الانتخابات الرئاسية المقبلة كانت مرتقبة في أبريل 2020.

وأصبح قاسم - جومارات توكاييف (65 عاماً) الذي كان سابقاً رئيساً لمجلس الشيوخ، رئيساً انتقالياً إثر استقالة نزارباييف. وكان قراره الأول بعد توليه الرئاسة تغيير اسم عاصمة البلاد استانا التي تضمد مليون نسمة، إلى «نور سلطان» تيمناً بالرئيس المستقيل.

وكان نزارباييف تولى رئاسة كازاخستان حين كانت لا تزال جمهورية سوفييتية العام 1989 باعتباره السكرتير الأول للحزب الشيوعي، واستمر في حكمها بعد استقلالها في 1991. وأعيد انتخابه أربع مرات بغالبية ساحقة في انتخابات لم يعترف بها المراقبون الدوليون كانتخابات حرة وعادلة. وكازاخستان غنية بالنفط والغاز وهي أكبر مصدر في العالم لليورانيوم وأكبر اقتصاد في وسط آسيا. .