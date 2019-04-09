ماليزيا تترقب وصول مئات اللاجئين الروهينغا عبر البحر

المصدر: كوالالمبور - رويترز

تترقب السلطات الماليزية ظهور قوارب من المعتقد أنها تقلّ ما يصل إلى 200 من الروهينغا بعد العثور على عشرات المهاجرين قرب شاطئ في شمال البلاد.

وأبحر عشرات من الروهينغا في قوارب خلال الأشهر الأخيرة في محاولة للوصول إلى ماليزيا، فيما تخشى السلطات أن تكون هذه موجة جديدة من تهريب البشر عبر البحر بعد حملة للتضييق على هذا النشاط في عام 2015.

وقال نور مشار محمد قائد شرطة ولاية برليس في بيان، إنه تم احتجاز 41 من الرجال والفتية من الروهينغا أعمارهم بين 14 و30 عاماً، أمس، قرب بلدة سيمبانج إيمبات بعد أن وصلوا إلى شاطئ سونجاي بيلاتي. ووصل 35 مهاجراً إلى الشاطئ ذاته الشهر الماضي في ولاية برليس المتاخمة لتايلاند بشمال البلاد. وقال نور مشار، إن من المعتقد أن المزيد من القوارب التي تقل نحو 200 من المهاجرين الروهينغا ما زالت في البحر.