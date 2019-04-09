باكستان تفرج عن 100 سجين هندي كبادرة حسن نوايا

المصدر: إسلام آباد ـ د.ب.أ

أفرجت باكستان أمس عن مئة سجين هندي «كبادرة حسن نوايا» لتخفيف التوترات بين الجارتين النوويتين.

وأكد معشوق علي الناطق باسم سجن كراتشي المركزي الإفراج عن السجناء، وقال إنه سوف يتم تسليمهم للسلطات الهندية عند نقطة واغا الحدودية، بالقرب من مدينة لاهور الواقعة بشرق البلاد.

وتعد هذه أول دفعة من ضمن أربع دفعات من السجناء سوف تقوم باكستان بالإفراج عنهم. ومن المقرر الإفراج عن الدفعات الأخرى في 15 و 22 و 29 أبريل الجاري.

وكان الناطق باسم الخارجية محمد فيصل قد أعلن العام الماضي أن باكستان قررت الإفراج عن 360 سجيناً هندياً، بينهم 355 صياداً وخمسة مدنيين، وأضاف «نتوقع أن تعاملنا الهند بالمثل».

وقالت وزارة الخارجية إن هناك 347 سجيناً باكستانياً (249 مدنياً و 98 صياداً) في السجون الهندية و 537 سجيناً هندياً (54 مدنياً و 483 صياداً) في السجون الباكستانية.