نيوزيلندا: نتائج تحقيق «مذبحة المسجدين» 10 ديسمبر

المصدر: ويلينغتون ـ وكالات

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، أمس، أن لجنة التحقيق الملكية في الهجومين الإرهابيين الداميين، اللذين وقعا على مسجدين في مدينة كرايس تشيرتش، سترفع تقريرها إلى الحكومة بحلول العاشر من ديسمبر المقبل.

وأضافت أرديرن في بيان أن التحقيق سيبحث في أنشطة المسلح واستخدام وسائل التواصل والاتصالات الدولية، بالإضافة إلى ما إذا كان هناك ترتيب «غير ملائم» للأولويات في موارد الدولة لمكافحة الإرهاب. وقالت أرديرن للصحافيين في البرلمان إن اللجنة الملكية تلعب دوراً حساساً في استجابتنا المستمرة لفهم ما حدث بشكل كامل خلال الفترة السابقة للهجوم، ولضمان عدم حدوث مثل ذلك الهجوم مرة أخرى مطلقاً.