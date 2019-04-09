إقالة رئيس جهاز الخدمة السرية الأمريكي

المصدر: (د ب أ)

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، اليوم الاثنين، أن راندولف أليس، رئيس جهاز الخدمة السرية الأمريكية سيترك منصبه قريبا.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية، من بينها شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، إلى أن الرئيس دونالد ترامب قد أقال راندولف أليس.

وجهاز الخدمة السرية الأمريكية مسؤول بشكل أساسي عن ضمان أمن كبار المسؤولين الحاليين والسابقين.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد فقط من استقالة وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي كريستين نيلسن، بسبب خلافها مع الرئيس ترامب حول كيفية التعامل مع الهجرة على الحدود الجنوبية مع المكسيك، حيث طالب ترامب باتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن نيلسن لم تشعر بارتياح لمشروعية التدابير المشكوك فيها والتي من شأنها أن تؤدي مرة أخرى إلى تفريق شمل الأسر على الحدود.