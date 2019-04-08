الحكومة النيوزيلندية تتلقى نتيجة التحقيق في هجومي كرايستشيرش في ديسمبر

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم الاثنين إن لجنة التحقيق الملكية في الهجومين الداميين اللذين وقعا على مسجدين في مدينة كرايستشيرش سترفع تقريرها إلى الحكومة بحلول العاشر من ديسمبر.

وأضافت أرديرن في بيان أن التحقيق سيبحث في أنشطة المسلح الذي قام بالهجومين واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات الدولية بالإضافة إلى ما إذا كان هناك ترتيب "غير ملائم" للأولويات في موارد الدولة لمكافحة الإرهاب.

وسيرأس اللجنة وليام يونج القاضي في المحكمة العليا بنيوزيلندا والذي سيتم منحه إذنا أمنيا بالاطلاع على المعلومات الموجودة بحوزة أجهزة المخابرات النيوزيلندية.

وقالت أرديرن إن التحقيق سيبدأ في نظر الأدلة من 13 مايو أيار وسيتم تعيين محقق آخر في أبريل نيسان.

ووجهت لرجل يؤمن بتفوق الجنس الأبيض 50 اتهاما بالقتل العمد في هجومي كرايستشيرش في 15 مارس آذار وسيمثل المرة القادمة أمام المحكمة في يونيو حزيران.