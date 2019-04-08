أردوغان يرفض الاعتراف بهزيمة حزبه في إسطنبول

المصدر: أنقرة - وكالات

أعلن حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، أنه سيطلب إعادة فرز أصوات كل مراكز اقتراع الانتخابات البلدية في إسطنبول التي جرت الأسبوع الماضي، والتي تُبين نتائجها التقريبية خسارته رئاسة بلديتها.

وأكد نائب الرئيس علي إحسان يافوز أن حزب العدالة والتنمية تقدّم بالطلب، علماً بأن إعادة فرز جزئية تجري في 39 من أحياء المدينة.

وأعربت تركيا عن رفضها تعليقات نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس، الذي دعا «حزب العدالة والتنمية» الحاكم إلى قبول نتائج الانتخابات البلدية في أنقرة وإسطنبول وعدم الطعن فيها.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية، هامي أكسوي، إن تعليقات تيمرمانس كانت مفاجئة ومخيبة للآمال، وأضاف أنه يجب احترام فترة الاعتراض لدى السلطة الانتخابية.

وفي مقابلة مع صحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية، دعا تيمرمانس حزب العدالة والتنمية إلى احترام نتائج الانتخابات المحلية،

وفاز مرشح حزب المعارضة الرئيس «حزب الشعب الجمهوري»،أكرم إمام أوغلو، بمنصب عمدة إسطنبول، متقدماً بفارق ضئيل على منافسه مرشح حزب العدالة والتنمية، وفقاً للنتائج الأولية.

وطعن حزب العدالة والتنمية في النتيجة، وحصل على قرار بإعادة فرز الأصوات في 18 على الأقل من 39 مقاطعة.

ووفقاً لحزب الشعب الجمهوري، تم بالفعل الانتهاء من إعادة فرز 70 في المئة من الأصوات في هذه المقاطعات. ويقول الحزب إن إمام أوغلو متقدم بـ17132 صوتاً.

وقدّم حزب العدالة والتنمية أيضاً اعتراضاً على نتائج الانتخابات في العاصمة أنقرة، ولكن مرشح حزب الشعب الجمهوري بالعاصمة متقدم بفارق كبير.