ماي: أي اتفاق حول «بريكست» يتطلب تنازلات

المصدر: لندن-أ.ف.ب

اعتبرت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي في شريط فيديو تم بثه أمس، أن التوصل إلى اتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست» بين الحكومة والمعارضة يفترض تقديم «تنازلات من الجانبين».

وقالت ماي في هذا الشريط «أنا اختلف مع حزب العمال على أمور كثيرة، لكنني أعتقد أننا سنكون قادرين على الاتفاق على نقاط عدة بشأن بريكست».

ودخلت حكومة ماي منذ الأربعاء الماضي في محادثات مع حزب العمال للتوصل إلى اتفاق يحظى بدعم البرلمان، ويمهد لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وتابعت ماي في شريط الفيديو الذي ظهرت فيه جالسة على أريكة في قصر شيكرز في شمال غربي لندن، المقر الصيفي لرؤساء الحكومة البريطانية، «هل سنكون قادرين على التوصل إلى حل يكون عبارة عن اتفاق جيد يوافق عليه البرلمان؟ هذا الأمر يستدعي تنازلات من الجانبين».

ورفض النواب البريطانيون ثلاث مرات حتى الآن الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه بين لندن وبروكسل. وقالت ماي بهذا الشأن «لا أتصور أنهم يمكن أن يوافقوا استناداً إلى ما هو عليه الوضع اليوم».