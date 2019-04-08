حذاءان مختلفان لعضو كونغرس

أفادت النائبة الأميركية الديمقراطية، ماري غاي سكانلون، في مزاح مع أتباعها على موقع «تويتر» أخيراً، أنها لشدة انهماكها بدورها الجديد كعضو في الكونغرس في سنتها الأولى، لم تلاحظ ارتداءها حذاءين مختلفين إلا الساعة الرابعة بعد الظهر.

ووفقاً لمجلة «تايم» توجهت سكانلون إلى موقع «تويتر» لمشاركة صورة عن تلك اللحظة المضحكة عندما أدركت ما فعلته.

وإلى جانب الصورتين عن نفسها، حيث بإمكان الناظر رؤية سكانلون ترتدي حذاء أزرق داكن اللون في قدم، وفي الأخرى حذاء أسود من النمط نفسه، غردت سكانلون تقول: «يسألني الناس كل الوقت بشأن وتيرة العمل في العاصمة الأميركية. إنها الساعة الرابعة وأربع دقائق بعد الظهر، لقد لاحظت للتو أنني أمضيت النهار بأكمله مرتدية حذاءين مختلفين».

ويبدو أن هذا المزج في الأزياء له جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك من شعر بصلة عميقة بتغريدتها التي حصدت أكثر من 28 ألف إيماءة إعجاب والعديد من الذين تجاوبوا معها أرسلوا قصصاً تظهر تعاطفاً مع هفوات لهم في ارتداء الأحذية. وعلقت مجلة «تايم»: «هذا يحصل مع أفضلنا».