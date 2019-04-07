قتلى وجرحى بانفجار مزدوج في أفغانستان

المصدر: كابول-رويترز

أعلن مسؤولون محليون أن ثلاثة قتلى سقطوا وأصيب 20 شخصاً أمس في انفجار مزدوج بمدينة جلال أباد في شرقي أفغانستان.

وقال محمد صهيب ساهاك نائب رئيس مستشفى ننكرهار الإقليمي إن طفلة وامرأتين قتلن كما أصيب 20 آخرون.

من جهته، ذكر، عطاء الله خوجياني الناطق باسم حكومة إقليم ننكرهار أن ثمانية من قوات الأمن بين المصابين.

وقال سامي الحق أحد سكان ننكرهار الذي كان يزور عائلته في المستشفى «في الواقعة، كانت شقيقتي وابنتاها من بين الضحايا». وأضاف إن واحدة من الابنتين لقيت حتفها وأصيبت الأخرى مع والدتها في الهجوم.

وأضاف «إنها مأساة». ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها. وظهر تنظيم داعش في ننكرهار عام 2015 على الحدود المضطربة مع باكستان ليصبح إحدى أخطر الجماعات المتشددة في أفغانستان بسبب التفجيرات والهجمات المعقدة التي ينفذها.