بايدن يقترب من إعلان ترشحه للرئاسة الأمريكية

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

اقترب نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن من إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية، على الرغم من جدل حاول تخفيف حدته بالفكاهة، حول تصرفات اعتبرت غير لائقة مع عدد من النساء.

وقال بايدن لصحافيين، بعد خطاب ألقاه أمام نقابة لمهندسي كهرباء في واشنطن، إنه «قريب جداً» من اتخاذ قرار حول ترشحه، مؤكداً أنه منشغل مع فريقه في «ترتيب الأمور». وكانت إشارات عديدة صدرت في الأسابيع الأخيرة عن نائب الرئيس السابق باراك أوباما البالغ من العمر 76 عاماً، بشأن ترشحه.

وأوضح، أول من أمس، أنه قرر منذ فترة طويلة أن يكون آخر المرشحين الديمقراطيين الذين يعلنون دخولهم السباق إذا قرر الترشح، «حتى لا يبدأ العد العكسي في وقت مبكر جداً». وستجرى الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين التي ستقرر رسمياً مرشح الحزب للاقتراع في يوليو 2020.