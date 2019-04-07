مواجهات في اليونان بين مهاجرين وعناصر أمن

المصدر: أثينا-أ.ف.ب

اندلعت مواجهات أمس خارج مخيم للاجئين في شمالي اليونان بين مهاجرين وعناصر من الشرطة اليونانية منعوهم من التقدم نحو الحدود مع مقدونيا الشمالية.

وتجمّع مئات المهاجرين الذين قدموا من مخيمات في مناطق أخرى من البلاد خارج مخيم ديافاتا قرب سالونيكي بعدما تحدثت منشورات مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة عن استعداد المجموعات المدافعة عن حقوق الإنسان لمساعدة المهاجرين على العبور إلى مقدونيا الشمالية ومنها إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وبعدما غادرت حافلتان المنطقة أمس لنقل بعض المهاجرين المحتجين إلى مخيمات في شمالي اليونان، رشق أفراد مجموعة تضم نحو 800 مهاجر الشرطة بالحجارة فردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وحاول المهاجرون وضمنهم عائلات برفقة أطفال اختراق طوق الشرطة بينما استخدم الأمن الغاز لتفريقهم.