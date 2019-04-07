البرق يقتل العشرات في الصين

المصدر: بكين-وام

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن التحقيق الذي أجري بشأن حريق الغابات الذي أسفر عن مقتل 30 شخصاً في جنوب غرب الصين الشهر الماضي كشف أن الحريق كان بسبب البرق.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية الرسمية «شينخوا» عن السلطات المحلية أن الحريق اندلع في 30 مارس الماضي على قمة جبل يبلغ ارتفاعه 3700 متر في إقليم سيشوان جنوب غربي الصين بعدما ضرب البرق شجرة صنوبر يبلغ ارتفاعها 18 متراً والتي يبدو أنها سقطت وشبت بها النيران جراء البرق وتسبب سقوطها في امتداد الحريق بالمنطقة. وتم استدعاء أكثر من 600 شخص إلى مكان الحريق للمساعدة في إخماده إلا أنه أسفر عن مقتل 27 من عناصر الإطفاء وثلاثة من سكان المنطقة.