دعم أوروبي لـ «الجنائية الدولية» في وجه واشنطن

المصدر: بروكسل - أ.ف.ب

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، دعمه للمحكمة الجنائية الدولية، معرباً عن «قلقه الجدي» بعد القرار الأمريكي بسحب تأشيرة دخول المدعية العامة للمحكمة بسبب تحقيق محتمل حول الجيش الأمريكي في أفغانستان.

وكانت المدعية العامة الغامبية فاتو بنسودا أعلنت في 2017 أنّها ستطلب إلى القضاة السماح بفتح تحقيق حول جرائم حرب مزعومة ارتُكبت خلال حرب أفغانستان، وخصوصاً من جانب الجيش الأمريكي.

ورداً على ذلك، أعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي فرض قيود على التأشيرة في محاولة لمنع أي تحقيق من قبل المحكمة ضدّ عسكريين أمريكيين، وخصوصاً أولئك الذين خدموا في أفغانستان.

وأكد مكتب بنسودا، أول من أمس، أنّ الولايات المتحدة قامت بالفعل بسحب تأشيرتها.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إنّه «يدعم تماماً المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها»، وينتظر من الولايات المتحدة الوفاء بـ«التزاماتها الدولية».

وأضاف البيان أنّ «الاتحاد الأوروبي يعيد تأكيد قلقه الجدي في ضوء السياسة الأمريكية تجاه المحكمة الجنائية الدولية. إنّ هذه المحكمة تلعب دوراً رئيساً في مكافحة الإفلات من العقاب. ويؤكد الاتحاد الأوروبي واجب حماية الحياد والاستقلالية القضائية للمحكمة إذا أردناها أن تكون فعّالة وأن تعمل كما ينبغي».

ولم تقرر المحكمة بعد ما إذا كانت ستباشر تحقيقاً حول أفغانستان.

ورفضت الولايات المتحدة دوماً الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبار أنّها تمثّل تهديداً لسيادتها الوطنية وأنّ النظام الأمريكي يشتمل على إجراءات متينة من شأنها معاقبة سلوكيات خاطئة محتملة لقواتها.