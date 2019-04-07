بالفيديو.. انفجار ضخم يهزّ العاصمة الفرنسية باريس

المصدر: البيان الالكتروني

وقع مساء أمس السبت انفجار كبير في مبنى بوسط العاصمة الفرنسية باريس.

وعلى الفور هرعت قوات الإطفاء والحماية المدنية للتعامل مع حريق كبير اندلع داخل المبنى، إلا أنه وأثناء مقاومة ألسنة اللهب وقع انفجار ضخم هز أركان المنطقة، وفق "روسيا اليوم".

وقد تمكن رجال المطافئ من إخماد الحريق.

ولم تصدر بعد أي بيانات رسمية حول طبيعة الحادث أو سقوط ضحايا.