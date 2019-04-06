بومبيو يرجّح قمة ثالثة بين الرئيسين الأمريكي والكوري الشمالي

المصدر: واشنطن ـ د.ب.أ

توقّع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس عقد قمة ثالثة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، لافتاً إلى أنه لن يتم رفع أي عقوبات من دون أن تتخلى بيونغيانغ عن برنامجها النووي.

وكان ترامب قطع بشكل مفاجئ القمة الأخيرة له مع كيم في العاصمة الفيتنامية هانوي في فبراير الماضي، حيث فشل الجانبان في الاتفاق بشأن نزع السلاح النووي وتخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية. وسوف يتوجه الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، الذي يفضل علاقات أفضل مع بيونغيانغ، إلى واشنطن للقاء ترامب خلال يومي 10 و11 أبريل الجاري.

ورداً على سؤال حول عقد قمة ثالثة، قال بومبيو على قناة «سي بي إس» الإخبارية الأمريكية «أنا واثق من حدوث ذلك». وأضاف «لقد خرجنا من هانوي ولدينا فهم أعمق لبعضنا البعض، وإننا نعرف مسبقاً أن الأمر سيستغرق فترة من الزمن».

وقال بومبيو إنه ليس من الواضح متى سوف يجرى عقد مثل هذا الاجتماع، ولكنه شدد على أن القنوات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية لا تزال مفتوحة، على الرغم من الخطاب العدائي الصادر من نظيره في بيونغيانغ.