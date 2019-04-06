مقترح أوروبي بإرجاء «بريكست» عاماً وباريس ترى الخطوة سابقة لأوانها

المصدر: عواصم ـ وكالات

أعلن مسؤول أوروبي كبير أن رئيس البرلمان الأوروبي دونالد توسك قدم إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيناريو إرجاء «مرن» للـــــ«بريكست» لمدة يمكن أن تصل إلى 12 شهراً، مؤكداً بذلك معلومات نشرتها وسائل إعلام. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن الخطة ستسمح بخروج بريطانيا قبل ذلك إذا صدق مجلس العموم على اتفاق لكنها تحتاج لموافقة زعماء الاتحاد خلال قمة يعقدونها الأسبوع المقبل.

ويأتي الاقتراح تزامناً مع طلب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في رسالة إلى توسك إرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 30 يونيو المقبل لكنها قالت إنها تهدف إلى أن تغادر بلادها التكتل في موعد أقرب تجنباً للمشاركة في الانتخابات الأوروبية.

واعتبرت الرئاسة الفرنسية أن تمديد بريكست أمر سابق لأوانه في انتظار خطة واضحة حتى انعقاد القمة الأوروبية الأربعاء المقبل وذلك رداً على طلب بريطانيا إرجاء خروجها من الاتحاد الأوروبي حتى 30 يونيو.

وقالت الرئاسة إن «الحديث عن التمديد هو أمر سابق لأوانه بعض الشيء في وقت طرحت الدول الـ27 شرطاً واضحاً يتمثل في أن يكون هذا الطلب مبرراً بخطة واضحة».

من جهتها اعتبرت ألمانيا على لسان وزير خارجيتها هايكو ماس أنه لا يزال على بريطانيا أن توضح نقاطاً كثيرة بعدما طلبت إرجاء موعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وقال للصحافيين على هامش اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع في دينار في شمال غرب فرنسا «إنه وضع صعب. ثمة مسائل كثيرة لا تزال تتطلب توضيحاً في لندن».