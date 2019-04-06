ترامب: العشاء مع الصحافيين ممل

المصدر: موسكو، واشنطن ـ وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيغيب مجدداً عن العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض واصفاً الحدث بأنه ممل وسلبي للغاية.

وستكون هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يغيب فيها ترامب عن العشاء المقرر في 27 أبريل الجاري بفندق في واشنطن. وعلاقة ترامب بالصحافيين الذين يغطون أخبار البيت الأبيض شائكة وكثيراً ما يتهمهم بالتحيز لكنه يتلقى أسئلة من الصحافيين بشكل شبه يومي.

وقال للصحافيين بالبيت الأبيض إنه سيقيم تجمعاً سياسياً بدلاً من الذهاب لحفل العشاء. وأضاف ترامب «سأقيم تجمعاً لأن العشاء ممل وسلبي للغاية ولذلك فسوف نقيم تجمعاً إيجابياً للغاية». إلى ذلك، أعلن الكرملين أمس أن فكرة طرحها ترامب للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والصين وروسيا لتقليل الإنفاق على إنتاج الأسلحة تستحق الانتباه وينبغي بحثها بصورة أكبر. وكان ترامب قد عبر عن أسفه أول من أمس لقدر الأموال التي تنفقها الدول الثلاث على إنتاج الأسلحة، بما فيها الأسلحة النووية، وقال إن هذه المبالغ يمكن إنفاقها في جوانب أفضل.