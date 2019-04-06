إطلاق نار بقاعدة في فرجينيا

المصدر: واشنطن- رويترز

أعلنت البحرية الأمريكية أن ضباط أمن في قاعدة بحرية أمريكية في فرجينيا قتلوا بحاراً يشتبه بأنه أطلق النار على زميلة له مما تسبب في إغلاق المنشأة الضخمة لمدة ساعة.

وأعلنت القاعدة البحرية الجوية أوشانا وهي القاعدة الرئيسة لمقاتلات البحرية الأمريكية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة إغلاقها بعد تقرير عن إطلاق نار. وعادت القاعدة إلى عملياتها المعتادة بعد نحو ساعة.

وقال جيف هود الناطق باسم البحرية «أكدنا أن المشتبه به قتل برصاص أفراد أمن القاعدة البحرية الجوية أوشانا». وأضاف أن إصابات البحارة لا تهدد حياتها. وتابع «من الواضح أن هناك نوعاً من العلاقة لكن لا أعرف ما هو».

من جهتها، رجحت الناطقة باسم البحرية بيث بيكر أن إطلاق النار نتج عن خلاف عائلي.