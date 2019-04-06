تقارير: الهند لم تسقط أي مقاتلة باكستانية

المصدر: نيودلهي ـ رويترز

ذكرت تقارير إعلامية نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن كل المقاتلات الباكستانية من طراز «إف-16» موجودة ولم تختف أي منها، لتناقض بذلك ما أعلنته القوات الجوية الهندية من أنها أسقطت إحداها فبراير الماضي.

ووقعت معركة جوية بين طائرات هندية وباكستانية فوق إقليم كشمير المتنازع عليه بعد يوم من دخول طائرات هندية المجال الجوي الباكستاني لمهاجمة ما يشتبه في أنه معسكر لمتشددين مناوئين للهند.

وأُسقطت طائرة هندية في المعركة وأُسر قائدها عندما قفز من طائرته وهبط بمظلته في الجانب الباكستاني من الحدود. وقالت الهند إنها أسقطت أيضاً طائرة باكستانية وعرضت القوات الجوية الهندية قطعاً من صاروخ قالت إنه انطلق من مقاتلة باكستانية «إف-16» قبل إسقاطها.