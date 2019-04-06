الفلبين تهدّد الصين بعمليات انتحارية

المصدر: عواصم ـ وكالات

دعا الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي الصين لسحب زوارقها الحربية من جزيرة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، محذراً من القيام بمهام انتحارية إذا لمستها بكين.

وقال دوتيرتي في خطاب أمام النيابة العامة: «لن أتوسل، لكنني أخبركم فقط بأنه عليكم أن تنسحبوا من باغ آسا لأن لدي جنوداً هناك». وأضاف «إذا لمستم الجزيرة، فهذه قصة أخرى، عندها سأقول لجنودي بأن عليهم الاستعداد للمهام الانتحارية». وأكد دوتيرتي مراراً أن الحرب مع الصين ستكون عقيمة وأن بلاده ستخسر وستعاني بشدة في هذه العملية.

واحتجت الحكومة الفلبينية على تحركات الصين أول من أمس بعدما رصد الجيش أكثر من 200 سفينة صينية خلال الفترة من يناير وحتى الشهر الماضي في المنطقة المتنازع عليها والتي يطلق عليها «ساندي كي» والقريبة من جزيرة باغ - آسا التي تحتلها الفلبين.