بالفيديو.. مرشحا الرئاسة الأوكرانية يخضعان لاختبار الكشف عن المخدرات

المصدر: البيان الالكتروني

أجرى الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو ومنافسه على مقعد الرئاسة الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة اختبارات الكشف عن المخدرات والكحول قبل جولة الإعادة الانتخابية المقرر إقامتها يوم 21 أبريل المقبل.

وتحدى زيلينسكي بوروشينكو أن يجري الاختبار غير الإلزامي عبر منشور على فيسبوك تحدى فيه أيضاً الرئيس الحالي لعقد مناظرة مباشرة بالملعب الأولمبي في العاصمة كييف، بحسب "يورونيو".

وقبِل بوروشينكو التحدي إلا أن موعد المناظرة لم يتم تحديده حتى الآن.

وقال بوروشينكو للصحفيين عقب الاختبار إنه سيسعى إلى جعله إلزامياً على كافة المرشحين المستقبليين في حال إعادة انتخابه.

وخرج زيلينسكي من الاختبار مبتهجاً كعادته وسخر، قائلاً: أخذوا مني (عينة) دم، ولكن الحمد لله لدي الكثير منه".

وحقق زيلينسكي، الذي لا يملك أي خبرة سياسية سابقة، مفاجأة مدوية بحصده أكثر من 30% من أصوات الناخبين خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، بينما حل بوروشينكو في المركز الثاني من دون أن يحسم أي منهما أغلبية الأصوات المطلوبة لإعلانه فائزا بالرئاسة.