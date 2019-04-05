إثبات شغور رئاسة الجزائرخلال أسبوع

المصدر: الجزائر ـ وكالات

ذكرت تقارير إعلامية جزائرية أمس أنه سيتم البث في شغور منصب رئيس الجمهورية، من طرف نواب البرلمان بغرفتيه، الأسبوع المقبل.

وقد أفضى الاجتماع الذي جمع أمس، رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، ورئيس مجلس الأمة، عبدالقادر بن صالح، إلى اجتماع نواب البرلمان بغرفتيه، خلال الأسبوع المقبل، للبث في شغور منصب رئيس الجمهورية.

وسيترأس لجنة صياغة النظام الداخلي، لاجتماع البرلمان بغرفتيه، صالح قوجيل، حسب ما خلص إليه اجتماع مكتبي البرلمان.

وقد تم تنصيب لجنة للإشراف على التنظيم البروتوكولي والإجرائي، هي من ستحدد تاريخ إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية.