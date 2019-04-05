89 تهمة يواجهها «سفاح المسجدين» في نيوزيلندا أمام المحكمة اليوم

المصدر: كرايست تشيرش، كانبيرا ـ وكالات

أعلنت الشرطة النيوزيلندية أمس أن المتهم بارتكاب مجزرة مسجدي كرايست تشيرش الشهر الماضي سيُحاكم بتهم قتل 50 شخصاً عندما يمثل أمام المحكمة اليوم الجمعة.

وكان قد تم توجيه تهمة واحدة بالقتل إلى الأسترالي برنتون تارنت حتى الآن، لكن الشرطة قالت إن جميع الوفيات والإصابات التي وقعت في هجمات 15 مارس ستؤخذ بعين الاعتبار عبر تعديل الاتهامات خلال مثوله أمام المحكمة.

وذكرت الشرطة في بيان مقتضب أن «الرجل الموقوف على خلفية هجمات كرايست تشيرش الإرهابية سيواجه 50 تهمة قتل و39 تهمة محاولة قتل عندما يمثل أمام المحكمة العليا في كرايست تشيرش».

ويمثل المتهم البالغ من العمر 28 عاماً عبر اتصال بالفيديو مع المحكمة في كرايست تشيرش من سجنه الخاضع لتدابير أمنية مشددة في أوكلاند. وجاء في مذكرة للمحكمة هذا الأسبوع إن مثوله سيكون على الأرجح لفترة مقتضبة وسيتم التأكد من موقف المتهم فيما يتعلق بالتمثيل القانوني وإجراءات أخرى.