المتّهم بارتكاب مجزرة مسجدي نيوزيلندا سيحاكم بتهم قتل 50 شخصاً

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الشرطة النيوزيلندية الخميس أن المتهم بارتكاب مجزرة مسجدي كرايست تشيرش الشهر الماضي سيُحاكم بتهم قتل 50 شخصا عندما يمثل أمام المحكمة هذا الأسبوع.

وكان قد تم توجيه تهمة واحدة بالقتل إلى الاسترالي برنتون تارنت حتى الآن، لكن الشرطة قالت إن جميع الوفيات والإصابات التي وقعت في هجمات 15 مارس ستتم مراجعتها خلال مثوله المقبل أمام المحكمة يوم الجمعة.

وقالت الشرطة إن "الرجل الموقوف على خلفية هجمات كرايست تشيرش الإرهابية سيواجه 50 تهمة قتل و39 تهمة محاولة قتل عندما يمثل أمام المحكمة العليا في كرايست تشيرش يوم الجمعة".

واضافت الشرطة أن مزيدا من التهم تجري دراستها بحق تارنت -- المؤمن بتفوق العرق الأبيض -- دون تحديد ما هي تلك التهم.

ويمكن أن تتصل بما إذا كانت المحكمة ستعتبر الهجوم عملا إرهابيا.

وسيمثل المتهم البالغ من العمر 28 عاما عبر اتصال بالفيديو مع المحكمة في كرايست تشيرش من سجنه الخاضع لتدابير أمنية مشددة في أوكلاند.

وجاء في مذكرة للمحكمة هذا الأسبوع إن مثوله سيكون على الأرجح لفترة مقتضبة وسيتم "التأكد من موقف المتهم فيما يتعلق بالتمثيل القانوني" وإجراءات أخرى.

وكان تارنت قد طرد محاميا عينته المحكمة بعد أول مثول له في 16 مارس مما أثار مخاوف من احتمال رغبته في الدفاع عن نفسه وسعيه لاستخدام المحاكمة كمنبر للدعاية.

وقالت المحكمة إنه لن يتعين على تارنت الإقرار بالذنب خلال جلسة الجمعة.

وتمنع المحكمة حتى الآن وسائل الإعلام من تصوير المتهم.