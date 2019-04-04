فيضانات إيران تسفر عن 62 قتيلاً وتكشف عن بنية تحتية مهلهلة

المصدر: طهران ـ أ.ف.ب

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي غمرت مناطق واسعة من إيران في الـ15 يوماً الماضية إلى 62 قتيلاً، وفق ما أفاد رئيس الطب العدلي الإيراني لوسائل إعلام أمس.

وقال أحمد شجاعي لوكالة فارس شبه الرسمية، إن محافظة فارس الجنوبية كانت الأكثر تضرراً بـ21 قتيلاً، تليها محافظتا لورستان الغربية وغولستان الشمالية بـ14 و8 قتلى على التوالي. وأضاف شجاعي أنه تم الإبلاغ عن سقوط قتلى جراء السيول في 11 محافظة من أصل 31.

وذكرت وكالة «إيسنا» أن الحصيلة الحالية تشمل فقط الضحايا الذين نقلت جثثهم إلى مكاتب الطب الشرعي في البلاد، ما يشير إلى أن عدد القتلى قد يرتفع. واجتاحت الفيضانات والسيول معظم أنحاء إيران منذ مارس، وغمرت الفيضانات شمال شرق البلاد في 19 مارس، وغربها وجنوب غربها في 25 منه، ما أدى إلى مقتل 45 شخصاً.