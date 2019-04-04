إفشال مخطط لهجوم على مدرسة في ضواحي باريس

المصدر: باريس-وكالات

أوقفت الشرطة الفرنسية شخصين خططا لمهاجمة مدرسة ابتدائية. واعترف أحد الموقوفين وهو معروف لدى السلطات الأمنية الفرنسية بالتخطيط للهجوم، في حين أوقف الرجل الآخر بتهمة تأمين الدعم اللوجيستي.

وأعلن الادعاء في باريس امس أنه جرى إلقاء القبض على شخصين في فرنسا، ويتم التحقيق معهما بصورة رسمية لاتهامهما بالتآمر بغرض الإرهاب.

وقال مصدر مقرب من التحقيق إن الشخصين ربما كانا يقومان بالتخطيط لتنفيذ هجوم يستهدف مدرسة أو رجل شرطة. وجرى إلقاء القبض على الشخصين، وكلاهما من مواليد عام 1998، في أواخر مارس الماضي.

في المقابل، أوضحت المديرية العامة للأمن الداخلي في فرنسا أنها أحبطت نهاية شهر مارس الماضي هجوماً إرهابياً على مركز للشرطة ومدرسة ابتدائية بضاحية «سان إي مارن» الباريسية، وأنها اعتقلت المهاجمين قبل تنفيذ مخططهما. وقالت المديرية الفرنسية إنها تمكنت من توقيف المهاجمين المفترضين يوم 25 مارس الجاري بعد تتبع خطواتهما وقبل انتقالهما إلى التنفيذ، مؤكدة أنهما أحيلا على القضاء يوم 29 من نفس الشهر. ولم تكشف الإدارة الفرنسية بعد هوية المهاجمين الموقوفين، ولا كيفية تخطيطهما لتنفيذ الهجومين.