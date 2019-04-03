حزب أردوغان يطعن في نتائج الانتخابات بأنقرة وإسطنبول

المصدر: أنقرة - وكالات

طعن الحزب الحاكم بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نتائج الانتخابات المحلية بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة.

وقال رئيس حزب العدالة والتنمية في إسطنبول بيرم شان أوجاق، في مؤتمر صحفي، إنه تم التقدم بطعن في كل الدوائر الـ39 في كبرى المدن التركية من حيث عدد السكان التي اختارت أردوغان رئيساً لبلديتها عام 1994.

وأشار إلى أن الحزب وجد فارقاً «مفرطاً» بين الأصوات التي تم الإدلاء بها في مراكز الاقتراع والبيانات المرسلة للسلطات الانتخابية. كما طعن الحزب في نتائج كل الدوائر الـ25 في أنقرة، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية.