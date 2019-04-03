المصدر: كانبيرا -وكالات لندن - رويترز

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أعلنت الحكومة الأسترالية أمس أنها ستزيد الإنفاق لمواجهة خطر التطرف العنيف بمقدار 381 مليون دولار أسترالي (270 مليون دولار أمريكي) في الأعوام الأربعة المقبلة في أعقاب إطلاق نار بمسجدين في نيوزيلندا الشهر الماضي.

وقال وزير الشؤون الداخلية بيتر داتون في بيان أُعلن ضمن ميزانية الحكومة «تظهر الأحداث المأساوية في كرايستشيرش الشهر الماضي الحاجة للبقاء في حالة يقظة أمام خطر التطرف العنيف».

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قالت شرطة لندن أمس إنها تحقق في خامس واقعة طعن خلال أربعة أيام في المنطقة نفسها شمالي لندن. وتم طعن أربع ضحايا من الخلف مطلع الأسبوع في منطقة إدمونتون شمال غربي لندن. وقال الشرطي لوك ماركس «أدرك أن الأحداث مطلع الأسبوع سببت قلقاً كبيراً ومخاوف بين الناس، وأن هذا الحادث سيسبب المزيد من القلق».