إدارة الطيران الأمريكية: نحتاج لمزيد من الوقت لإصلاح برمجيات "بوينغ 737 ماكس"

المصدر: (د ب أ)

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية يوم الاثنين إن الأمر سيستغرق مزيدا من الوقت مما كان يتوقع سابقا لكي تقوم شركة بيونغ بإصلاح برمجيات خاصة بطائراتها "737 ماكس" التي تم تعليق استخدامها.

وأضافت الإدارة في بيان أنها "تتوقع الحصول من بوينغ على حزمة معززات برامجية نهائية خلال الأسابيع المقبلة، لكي توافق الإدارة عليها".

وأضافت: "هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لأعمال إضافية من قبل شركة بوينغ نتيجة للمراجعة المستمرة لنظام التحكم في الطيران (لطائرات) 737 ماكس لنضمن أن تقوم بوينغ بتحديد جميع القضايا ذات الصلة ومعالجتها بشكل مناسب".

وذكر البيان أنه بعد تقديم البرنامج، ستقوم الإدارة بمراجعته من أجل اعتبارات السلامة، مشيرة إلى أنها لن توافق عليه إلا بعد أن تقتنع بأنه آمن.

وتقوم بوينغ بتطوير برمجيات جديدة للتحكم في الرحلات بالنسبة لأسطولها من طائرات 737 ماكس، منذ وقوع حادثين مميتين في إثيوبيا وإندونيسيا لطائرتين من ذلك الطراز. ووعدت شركة تصنيع الطائرات الأمريكية بتحديث برمجيات بحلول أبريل.