كابوتوفا أول امرأة تتولى الرئاسة في سلوفاكيا

المصدر: براتيسلافا - وكالات

أعلنت اللجنة الانتخابية في سلوفاكيا، أمس، أن المحامية الليبرالية زوزانا كابوتوفا ستصبح أول امرأة تتولى منصب الرئاسة في سلوفاكيا.

ووفقاً للنتائج النهائية غير الرسمية للجنة الانتخابية، حصلت المرشحة البالغة من العمر 45 عاماً على 58.4% من الأصوات في جولة الإعادة التي جرت السبت، متقدمة على ماروس سيفكوفيتش، السياسي المستقل ومفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، والذي حصل على 41.6% من الأصوات.

وهنأ سيفكوفيتش كابوتوفا على فوزها.

وشكرت كابوتوفا الناخبين في كلمة ألقتها باللغات السلوفاكية والتشيكية والمجرية ولغة أقلية الروما «الغجر»، وقالت لأنصارها إنها تعتبر انتخابها إشارة للتغيير، وهتف أنصارها: «زوزانا، زوزانا».

وقالت إنها تهدف في منصبها الجديد إلى انتهاج «موقف واضح مؤيد لأوروبا».

وفور إعلان النتائج الأولية، أعرب رئيس الوزراء بيتر بيلرغيني عن أمله في أن يكون هناك «تعاون بناء» مع الرئيسة الجديدة للبلاد التي دعت من جهتها السلوفاكيين إلى الوحدة.

ومن المقرر أن تؤدي كابوتوفا اليمين في الخامس عشر من يونيو المقبل.