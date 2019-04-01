البيت الأبيض يدافع عن إلغاء مساعدات لدول أمريكا الوسطى

المصدر: واشنطن - أ ف ب

دافع البيت الأبيض، أمس، عن قراره إلغاء مساعدات مالية لثلاث دول في أمريكا الوسطى، معتبراً أنها لا تبذل جهوداً كافية لوقف تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة.

وقال الأمين العام للرئاسة الأمريكية، مايك مولفاني، في تصريح لشبكة «سي إن إن»: «إذا كان علينا أن نمنح مئات ملايين الدولارات لهذه الدول فعليها أن تبذل المزيد» في مجال وقف تدفق المهاجرين.

وتابع المسؤول الأمريكي: «موقفنا ليس متهوراً. بالإمكان تجنب القسم الأكبر مما يحصل على حدودنا الجنوبية عبر منع الناس من دخول المكسيك».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صعد لهجته خلال الأيام القليلة الماضية بشأن ملف الهجرة، مهدداً مجدداً بإقفال حدود بلاده مع المكسيك.

كما هاجم ترامب الدول المعروفة باسم «المثلث الشمالي» والتي ينطلق منها المهاجرون الهاربون من البؤس والعنف. وقال في تغريدة: «إن هندوراس وغواتيمالا والسلفادور تأخذ أموالنا منذ سنوات ولا تقوم بشيء».

وتابع المسؤول الأمريكي: «لو أن الأمور تسير بشكل جيد، لماذا يستمر وصول هؤلاء الناس؟ لماذا هذه الأرقام التاريخية؟ من المتوقع عبور نحو 100 ألف شخص هذا الشهر! إنها أزمة إنسانية وأمنية».

وقال في السياق نفسه في تصريح لشبكة «إيه بي سي» بشأن هذه الدول الثلاث مع المكسيك: «نحن بحاجة إلى مساعدتكم، وبحاجة إلى مزيد من التحرك».

وختم قائلاً: «ما لم يحصل ذلك لا معنى بالنسبة إلينا لمواصلة إرسال المساعدات».