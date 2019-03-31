سوزانا كابوتوفا.. أول رئيسة في تاريخ سلوفاكيا

المصدر: البيان الالكتروني

فازت المحامية الليبرالية سوزانا كابوتوفا في الانتخابات الرئاسية في سلوفاكيا، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى منصب الرئاسة في البلاد.

وقد حصلت كابوتوفا البالغة من العمر 45 عاما على 58 بالمئة من الأصوات، متقدمة بذلك على ماروس سيفكوفيتش، مرشح الحزب الحاكم، الذي حصد 41 في المئة من الأصوات.

ويرجع الفضل في فوز كابوتوفا في هذه الرئاسيات إلى موجة السخط الشعبي على الفساد الذي عمّ مؤسسات الدولة.

تجدر الإشارة إلى أنّ كابوتوفا نزلت مع الآلاف من المحتجين إلى الشارع في أعقاب مقتل صحفي وخطيبته قبل سنة بسبب تحقيقه في قضية فساد، بحسب (CGTN) الصينية.