الفيضانات تحصد عشرات القتلى في أفغانستان

المصدر: كابول، طهران - وكالات

أسفرت فيضانات مفاجئة بعد هطول كثيف للأمطار عن مقتل 35 شخصاً خلال 24 ساعة في شمال وغرب أفغانستان، وتسببت في جرف بعض المنازل وقطعت الوصول إلى قرى معزولة.

وبدأت الأمطار القوية بالهطول في وقت مبكر، أول من أمس، وتسببت بمقتل 17 شخصاً في ولايتي فرياب وبلخ شمال البلاد، و18 آخرين في هرات وبادغيس في الغرب. وأكد ناطق باسم إدارة الكوارث الوطنية في أفغانستان، هشمات بهادوري، فقد دمّر أكثر من ثلاثة آلاف منزل.

من جهته، قال الناطق باسم حاكم هرات، جيلاني فرهاد، إن مئات المنازل في عاصمة الولاية دمّرت ونزح آلاف الأشخاص. وأعلن مدير الصليب الأحمر الأفغاني في هرات، مير غلب الدين ميري، عن انقطاع الطرق في بعض المناطق، ما منع فرق الصليب الأحمر من إغاثة المنكوبين.

وفي إيران، تسبب انزلاق أرضي جراء هطول الأمطار الغزيرة في تضرر 618 منزلاً في القرى التابعة لمدينتي بجنورد وشيروان بمحافظة خراسان الشمالية.

وأظهرت مقاطع فيديو تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي مياه الفيضانات وهي تجرف شاحنات.

وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ القصوى في ما لا يقل عن 12 محافظة من إجمالي 31 محافظة، من بينها طهران.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أمس، أن السلطات عكفت على إخلاء قرى تهددها الفيضانات في مناطق بجنوب غرب البلاد، في ظل توقعات لخبراء الأرصاد بهطول المزيد من الأمطار الغزيرة، التي أودت بحياة 45 شخصاً قبل أيام.

وأوضح التلفزيون الرسمي أن السلطات تخلي 11 قرية على الأقل قرب نهري دز وكرخه في إقليم خوزستان الغني بالنفط بعدما قرر المسؤولون تصريف المياه من خزانين كبيرين على النهر بسبب توقعات بهطول المزيد مـن الأمطـار.

ونقلت وكالة الجمهورية الإيرانية للأنباء عن وزير الصحة، سعيد نمكي، قوله إن 45 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في سيول بشمال وجنوب البلاد بعد وصول منسوب الأمطار في إيران إلى أعلى مستوى خلال 10 سنوات على الأقل.