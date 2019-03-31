نجاة نائب الرئيس الأفغاني من محاولة اغتيال ثانية

المصدر: كابول-رويترز

نجا نائب الرئيس الأفغاني عبدالرشيد دستم من هجوم أودى بحياة أحد حراسه الشخصيين، أمس، وذلك في ثاني محاولة لاغتياله منذ عودته من المنفى العام الماضي.

وقال بشير أحمد تاينج، الناطق باسم الحزب الذي ينتمي إليه دستم، إن مهاجمين نصبوا كميناً لقافلة نائب الرئيس وهي في طريقها من مدينة مزار الشريف في إقليم بلخ إلى إقليم جوزجان بشمال البلاد.

وأصيب حارسان آخران في الهجوم.

وأضاف تاينج أن دستم كان على علم بوجود خطة لمهاجمته لكنه رغم ذلك قرر السفر.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن محاولة الاغتيال التي تأتي بعد ثمانية أشهر من نجاة دستم من محاولة مشابهة بتفجير انتحاري في مطار كابول.